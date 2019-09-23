Один из крупнейших туроператоров Финляндии оказался под угрозой из-за банкротства Thomas Cook

Tjareborg, скандинавская дочерняя компания старейшего британского туроператора Thomas Cook Group, который утром 23 сентября объявил о ликвидации, оказалась под угрозой закрытия.

Как сообщила Tjareborg, поскольку полёты выполняла авиакомпания Thomas Cook Airlines Scandinavia, все рейсы 23 сентября пришлось отменить. По данным Yle, сейчас около 3400 клиентов Tjareborg отдыхают на разных курортах мира.

Основанная в Дании Tjareborg работает в Финляндии с середины 1960-х годов. Это одно из самых важных туристических агентств Суоми с направлениями почти в 60 странах, которое, по оценкам аналитиков, занимает примерно пятую часть рынка, пишет финское экономическое издание Taloussanomat. Основными его конкурентами являются немецкий TUI, ранее работавший под брендом Finnmatkat, и Aurinkomatkat-Suntours, принадлежащий Finnair. Пока информации о дальнейшей судьбе компании нет, однако эксперты оценивают её шансы на выживание весьма пессимистично, поскольку Tjareborg работала в том числе с авиалиниями головной компании Thomas Cook Airlines Scandinavia, которая отменила полёты, к тому же теперь ей придётся выплачивать коменсации за отмену туров.

Немецкая авиакомпания Condor, входящая в Thomas Cook Group, заявила, что продолжит свою деятельность, и сейчас ищет внешнее финансирование.

Как сообщалось ранее, новости о банкротстве Thomas Cook застали за границей 600 тыс. клиентов компании. В российском «Интуристе», чьи акции британский туроператор выкупил менее года назад, заверили, что на отдыхе клиентов ликвидация головной компании не отразится.