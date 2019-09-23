ФСБ обвиняет США в причастности к переброске боевиков запрещенного в РФ ИГ к границам СНГ

Во время совещания руководителей разведывательных служб стран СНГ представители ФСБ России рассказали о причастности Америки к дислокации сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ на севере Афганистана.

«Поступают данные о причастности спецслужб США к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе – и в странах Центральной Азии», – цитирует 23 сентября заявление руководителя 5-й службы ФСБ России Сергея Беседы РИА Новости.

По его словам, органы безопасности и разведывательные службы стран региона должны пресекать опасные тенденции на ранних этапах.

Ранее российское Министерство внутренних дел зафиксировало смещение интересов ИГИЛ на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении. Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Олег Ильиных отметил, что запрещенные в РФ ИГИЛ и «Талибан» наращивают силы на севере Афганистана.