Викторина: Что вы знаете о смехе? Ответь на вопросы — получи билет на шоу

У читателей «Фонтанки.ру» есть шанс сходить на петербургскую премьеру спектакля «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»(12+). Для этого нужно правильно ответить на 10 вопросов нашей викторины.

Фото предоставлено пресс-службой PMI

Правила просты. Просим указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон (желательно — мобильный номер).

Два победителя викторины выбираются случайным образом из числа читателей, ответивших правильно на все 10 вопросов. Каждому счастливчику достанутся два приглашения от корпорации PMI. О времени и месте их получения победителей уведомит по электронной почте или телефону корпорация PMI.

Ответы принимаются по 11 октября 2019 года включительно, до 23.00 по московскому времени.

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Спектакль будут показывать в Петербурге с 6 по 10 ноября 2019 года на сцене театра «Мюзик-Холл». Продолжительность постановки — 2 часа 15 минут с антрактом. Узнать подробности и посмотреть трейлер можно здесь.

«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» — это уникальный спектакль в жанре театральной клоунады. Сюжет простой: актеры-любители ставят пьесу в духе детективов Агаты Кристи, однако их непрофессионализм и непрерывно возникающие технические проблемы превращают спектакль в настоящую катастрофу. Один прокол следует за другим, а попытки спасти ситуацию оказываются безуспешными. Зрители, между тем, уже плачут от смеха.

«...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» впервые показали в лондонском пабе пять лет назад. С тех пор спектакль успел добраться до Вест-Энда и Бродвея и получить 11 театральных наград, включая британскую премию Лоуренса Оливье и американскую «Тони». Над страданиями неудачливых актеров смеялись в 20 странах мира и на всех континентах, исключая Антарктиду. Российская премьера состоялась в 2018 году в Москве, где «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» посмотрели уже более 250 000 зрителей.

Материал публикуется специально для корпорации PMI.