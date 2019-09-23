Лжеминеры вернулись из отпуска. В Петербурге эвакуированы четыре школы

Электронное письмо с сообщением о заминировании выгнало на сентябрьский холод петербургских школьников. Самые натренированные, в Красносельском районе, снова на улице.

Навыки по эвакуации, полученные школьниками в прошлом учебном году, вновь пришлось вспоминать ученикам 291-й и 546-й школ Красносельского района. Их вынужденную прогулку «Фонтанке» подтвердили в районной администрации.

Также на улице оказались дети из 470-й школы Калининского района. В образовательном учреждении сообщили, что на школьную почту пришло сообщение с угрозой заминирования.

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По словам очевидцев, на выход отправились и ученики 170-й школы в Колпино.

Горожане в соцсетях добавляют, что автор письма якобы сообщил о бомбе в урне.

Окончание прошлого учебного года запомнилось школьникам не только подготовкой к экзаменам, но и практически ежедневными прогулками из-за подобных рассылок. Чаще всего выбегать посреди уроков приходилось детям из школ Красносельского района.

За письмами, как выяснила «Фонтанка», могли стоять недавние школьники из России и Украины, увлекающиеся компьютерными играми. Держатели серверов, через которые рядовые игроки попадали в виртуальный мир, могли зарабатывать миллионы, а лжеминирования стали побочным эффектом конфликта между двумя группами «майнкрафтеров» и вероятной попыткой на одну из них бросить тень. На третью неделю рассылки к письмам подключился голос. По телефону он сообщал о бомбах в торговых центрах. С приходом лета наступила тишина.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов. Проводится проверка