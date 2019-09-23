В ЖК «Солнечный город» откроются еще два супермаркета

Setl Group

В жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга откроются сразу два супермаркета известных сетей. Для жителей проекта также будет работать новое кафе.

Магазин товаров для здорового питания расположится в доме на пр. Ветеранов, 171, к.5. Как сообщается на сайте сети, он будет ждать первых покупателей в декабре текущего года. В этом же корпусе «Солнечного города» уже работают продуктовый магазин, две аптеки, цветочная лавка и магазин косметики, а также кафе. Второе кафе сети в ближайшее время откроется в другом корпусе проекта по адресу пр. Ветеранов, 171, к. 1. Здесь можно будет приобрести пироги, хлеб и сладкую выпечку.

Второй супермаркет разместится на первом этаже корпуса по адресу пр. Ветеранов, 169, к. 1. В помещениях выполняется отделка – начать работу магазин должен в конце ноября. В этом же доме в начале сентября был открыт офис врача общей практики с педиатрическим и взрослым терапевтическим отделениями.

Кроме поликлинического отделения этой осенью в ЖК «Солнечный город» открылся медицинский офис, в котором принимают анализы и работает врач-консультант. Теперь у жителей «Солнечного города» есть возможность не только посетить врача, оформить больничный в поликлинике, расположенной в их жилом комплексе, но и, не тратя времени на дорогу, сдать анализы в соседнем здании и получить результат на следующий день.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

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