Сезон открыт. Двор колледжа петербургской моды в Купчино украсил фонтан кипятка

Водопроводная труба рванула во Фрунзенском районе Петербурга утром 23 сентября. Теплоэнергетики выехали на ремонт за день до начала полноценного отопительного сезона.

Фото прорыва в соцсетях выложили петербуржцы, фонтан и обширная лужа красуются во дворе 9-го дома по Софийской улице. Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», бригада выехала на место около 11 часов утра, через час течь была локализована. Меры безопасности обеспечивают сотрудники МЧС и полиции, добавили на предприятии. Колледж моды, который стоит в том же дворе, перевели на резервную схему водоснабжения.

Лопнула труба диаметром 108 мм, теплоэнергетики должны справиться за 8 часов.

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Периодическое протапливание началось в городе 13 сентября, уже завтра, 24 числа, отопление должны включить на весь сезон.

Ученики колледжа подобное видят не впервые. Под конец прошлого отопительного сезона там же рванула 200-миллиметровая труба.