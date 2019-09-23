Россияне уходят в долги: за девять месяцев было выдано 8 млн кредиток

Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что в январе – августе 2019 года в России было выдано более 8 млн новых кредитных карт. Это на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе – августе 2019 года зафиксирована в Республике Крым (+34,8%), Ханты-Мансийском АО (+30,3%), Московской области (+24,3%), а также в Краснодарском (+23,8%) и Ставропольском (+23,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 23,2% и 22,8% соответственно. В то же время сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области, говорится в опубликованном 23 сентября отчете бюро.

В августе стало известно, что россияне уже задолжали банкам более 2 трлн рублей. И закредитованность населения очень быстро растет.