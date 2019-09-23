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Власть
23.09.2019 12:10
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«Великобритания приписывает Ирану ответственность за атаки». Премьер Борис Джонсон заявил о причастности Тегерана к ударам по Саудовской Аравии

Премьер-министр Великобритании заявил о причастности Ирана к атаке дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Заявление главы британского кабмина прозвучало на борту самолёта, который доставит политика в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает в понедельник, 23 сентября, BBC.

«Я могу вам сказать, что Великобритания с очень высокой степенью вероятности приписывает Ирану ответственность за атаки на Aramco (национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. – Прим. ред.)», – заявил Джонсон.

При этом премьер Великобритании уточнил, что будет работать с США и странами ЕС, «чтобы создать ответ, который снизит напряженность в районе Персидского залива». О солидарности ответных действий США и Великобритании сообщалось ещё 18 сентября. Тогда же Саудовская Аравия показала фрагменты ракет и беспилотников, которыми была осуществлена атака.

«Атака была организована с севера и, несомненно, спонсировалась Ираном», – заявил официальный представитель саудовского министерства обороны.

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В Тегеране заявления Саудовской Аравии о своей причастности к атаке назвали «выдумкой», в которую «саудовцы сами не верят». И заявили о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану. Глава МИД Ирана Джавад Зариф отметил, что Тегеран «не хочет вступать в военный конфликт», но намерен защищать свою территорию. Через два дня после атаки сообщалось, что Пентагон обдумывает варианты военного удара по Ирану.

Президент США Дональд Трамп 17 сентября заявлял, что «не хотел бы войны».

Однако в минувшую пятницу Вашингтон объявил о введении новых санкций в отношении Ирана. Под санкции попал Центробанк страны, Национальный фонд развития (НФРИ) и компания Etemad Tejarate Pars Co, которая, по данным США, «используется для прикрытия финансовых транзакций логистического управления Минобороны».

Напряжённость после атаки продолжает разгонять цены на нефтяных рынках. Утром в понедельник, 23 сентября, баррель нефти марки Brent подорожал до $65. Эксперты отмечали, что эскалация конфликта может поднять цену вплоть до $100 за баррель.

После атаки 14 сентября мировой рынок нефти лишился половины от привычных поставок из Саудовской Аравии. По данным The Wall Street Journal, на восстановление повреждённой инфраструктуры потребуется около 10 недель. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты называли безболезненной для рынка 30-дневную паузу в полноценных поставках нефти из Саудовской Аравии.

Ответственность за нападение на Saudi Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако в США в это не верят и обвиняют в случившемся иранские власти.

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