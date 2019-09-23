«Вася, спи!» Слуцкий бросил вызов собаке-гипнотизеру

Бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий повторил трюк из передачи «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1», в одном из выпусков которой людей гипнотизировали взглядом собаки.

Участниками эксперимента стали семьи экс-футболистов Алексея и Василия Березуцких.

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Тренер по очереди подносил собаку породы лайка к детям и взрослым. После взгляда на питомца они падали на заранее приготовленные подушки. Эксперимент дал сбой на Василии Березуцком, но стоило Слуцкому крикнуть «Вася, спи!» – и тот тоже повалился.

К моменту написания новости ролик посмотрели уже более ста тысяч человек.

Выпуск «Удивительных людей» с собакой-гипнотизером, в роли которой выступил немецкий шпиц, вышел еще в прошлом году, но широкую известность он приобрел лишь недавно, после того, как администраторы соцсетей канала «Россия 1» выложили анонс нового сезона с фрагментом старой передачи. В оригинале шпиц также заставлял взглядом поверить людей, что цифры семь не существует и что у них по 11 пальцев на руках.