СК раскрыл убийство Михаила Круга: заказчик планировал ограбление-инсценировку

Следственный комитет заявил, что установил все детали убийства певца Михаила Круга в 2002 году. Дело прекращено спустя 17 лет за смертью убийцы.

Как сообщается на сайте ведомства 23 сентября, убийство совершил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов, который вместе с другим участником группировки Александром Агеевым забрался в дом певца, чтобы похитить антиквариат и ценности. Планировалось не просто ограбление: заказчик – криминальный авторитет по прозвищу Лом, который умер в 2006 году, – хотел инсценировать поимку грабителей, чтобы Михаил Круг почувствовал себя ему обязанным, а впоследствии стал выплачивать часть концертных гонораров. Однако певец неожиданно вернулся домой и вспугнул Агеева и Веселова. Последний долго думать не стал и два раза выстрелил в певца. Тот скончался в больнице.

Самого Дмитрия Веселова в марте 2003 года убил один из «Тверских волков» Александр Осипов: он был поклонником творчества Круга, лично знал исполнителя и отомстил за его смерть.

«С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования», – сообщают в Следственном комитете. Александр Агеев, как и Александр Осипов, отбывают наказание в исправительной колонии в виде пожизненного лишения свободы за ряд заказных убийств. Для установки деталей произошедшего в начале августа в доме Михаила Круга устраивали следственный эксперимент.

Михаил Круг – один из самых популярных исполнителей русского шансона. Именно он написал и исполнял песню «Владимирский централ». Сразу после его смерти поклонники и родные выступили за установку памятника певцу. Его установили в Твери в 2007 году.