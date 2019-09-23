Финскую визу сделают за 19 дней

Поток заявителей на финскую визу в сентябре схлынул, поэтому постепенно сокращается и срок оформления шенгена. По данным Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, на текущей неделе (23 – 27 сентября) он составит 18 – 19 дней.

Так, при подаче заявления в понедельник, 23 сентября, готовую визу можно будет получить 11 октября. Если отнести документы 27 сентября, шенген оформят к 16 октября.

Ранее сообщалось, что после введения новых требований к пакету документов спрос на финскую визу в Петербурге упал в два раза, однако, по прогнозам дипмиссии и представителей туррынка, постепенно он восстановится. В этом году Генконсульство ожидает 30-процентного роста, до 700 тыс. виз.

Между тем с 1 октября граждане 53 стран смогут приезжать в Санкт-Петербург и Ленобласть по бесплатной электронной визе на срок до 8 дней. Что касается Финляндии, то у пассажиров "Аллегро" такая возможность появится позднее.