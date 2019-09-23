Космическая погода «радует»: на выходных ждем магнитную бурю

Два дня магнитных бурь ждут планету Земля на предстоящей неделе. Они придутся аккурат на выходные, а в первый рабочий день после будут ощущаться последствия «шторма».

Прогноз дает на своем сайте лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. По прогнозу ученых, магнитная буря средней степени накроет земной шар в субботу, 28 сентября. В воскресенье, 29-го числа, интенсивность бури снизится до слабой. А 30 сентября магнитосфера будет находится в возбужденном состоянии, но бурей в прямом смысле это уже не назовешь.

Напомним, достаточно мощная магнитная буря была зафиксирована 2 сентября. Но она уступила майской — самой сильной в 2019 году.

Магнитная буря – временное возмущение магнитосферы Земли под действием ударов солнечного ветра. Воздействие магнитных бурь на Землю называется космической погодой. Космическая погода имеет воздействие на хозяйственную деятельность, а также на самочувствие людей.