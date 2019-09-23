Нефтепровод «Дружба» снова заработал после утечки в Польше

Польский оператор PERN рапортует о нормализации функционирования нефтепровода после ЧП, произошедшего из-за «нелегальной врезки» и последовавшей за ней утечки на территории Польши.

«Поставки по нефтепроводу «Дружба», приостановленные в связи с инцидентом у польского оператора PERN вчера в 18:50 и сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04:05 (время варшавское)», – цитирует 23 сентября заявление официального представителя «Транснефти» Игоря Демина ТАСС.

По его словам, утечка произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве. Польский оператор на своем сайте заверил, что к расследованию происшествия подключились правоохранительные органы.

Объем утечки не называется, однако, по данным польских СМИ, площадь разлива была примерно 30 кв. м.