Путин поручил подготовить поправки в закон для выдачи ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие снижение ставок по ипотечным кредитам до 2% годовых для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: … обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 г. на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в поручении.

Кроме того, поправками должно предусматриваться снижение до 2% ставок по ипотеке, выданной на строительство дома на земельном участке, который предоставлен по программе «Дальневосточный гектар».

На эти цели правительству поручено направить средства госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

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Срок исполнения поручения — 15 декабря.

О необходимости снижения ставок по ипотеке до 2% для молодых семей в ДФО президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания ВЭФ-2019 в сентябре. Он отмечал, что специальная ипотечная программа может быть запущена в 2019 году сроком на пять лет.