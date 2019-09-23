Участок КАД от Дороги жизни до поворота на Колтуши закрыли до конца рабочей недели. Водители встали в пробках

Две полосы внутреннего кольца огибающей Петербург трассы закрыли до 27 сентября. Пока дорожники латают деформационные швы, водители теряют в пробке до получаса.

Скриншот приложения «Яндекс.Навигатор»

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23 сентября закрыты две полосы внутреннего кольца от развязки с Рябовским до поворота с Колтушского шоссе. На оставшейся половине трассы скорость движения снижена до 50 км/ч. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский заверил, что работать дорожники будут в три смены круглосуточно и к пятнице, 27 сентября, ограничения движения снимут.

Неудобство уже коснулось читателей «Фонтанки», которые утро провели в пробке. «Ремонт дороги полностью заблокировал въезд в город по Колтушскому шоссе», – утверждают водители и добавляют, что на преодоление суженного участка уходит не менее получаса.

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Ранее сообщалось и о другом ремонте на КАД, также на внутренней стороне. Поочередно будут закрывать полосы на Вантовом мосту, там тоже износился асфальт на деформационных швах. На ремонт уйдет два месяца.