Программа «Мир без слёз» в Санкт-Петербурге

Пресс-служба ПАО ВТБ

19 сентября 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса получил от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей.

На финансируемые средства медучреждение приобретет высокотехнологичное оборудование для экстренной дезинфекции воздуха. «Очень важно, чтобы дети, которые лечатся в стационаре, были защищены от инфекций. Благодаря данным приборам в значительно более короткое время будет проводиться кварцевание медицинских помещений с надёжным обеззараживающим эффектом, что позволит увеличить количество операций и других медицинских манипуляций и процедур нуждающимся детям. Это повысит качество и доступность медицинской помощи», — отметил заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Евгений Антипов.

«Мир без слёз» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям.

Вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев рассказал об основных результатах программы: «На сегодняшний день «Мир без слёз» существует 16 лет. Изначально было решено поддерживать медицинские учреждения — помогая больницам, можно помочь сразу многим детям, нуждающимся в этом. Сегодня стало известно, что в клиническом центре им. К.А. Раухфуса благодаря подаренному в 2009 году оборудованию проведено более 30 тысяч операций. Эта впечатляющая цифра — результат, ради которого работает и развивается программа. Кроме того, география проекта постоянно расширяется — до конца 2019 года акции еще пройдут во Владивостоке, Казани, Ставрополе, Пскове, Волгограде и Барнауле».

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