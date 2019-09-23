Сотрудника Роскомнадзора у «Пионерской» избил неизвестный. Он пришел к врачам с травмированной конечностью

Помощник руководителя управления Роскомнадзора по Северо-Западу вечер 22 сентября провел в очереди в травмпункте. Он пострадал во время драки с неизвестным.

Как стало известно «Фонтанке», в травмпункт сотрудник РКН обратился в семь часов вечера. Медикам он объяснил, что на него напали возле 30-го дома по проспекту Сизова. Отпустили его в удовлетворительном состоянии со ссадиной конечности. Врачи сочли необходимым передать информацию о ссадине в полицию.