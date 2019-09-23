От Петербурга до Хабаровского края: мебель и оргтехнику из офисов рухнувшего банка «Югра» распродают, чтобы рассчитаться с кредиторами

Департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сообщил о начале торгов малоценным имуществом банка «Югра». Всего будет выставлено 26 лотов на общую сумму 10,7 млн рублей. Имущество находится в Петербурге, Московской области, Татарстане, Свердловской области, Хабаровском крае и других регионах.

Как уточнили 23 сентября в АСВ, на аукционы выставляется имущество балансовой стоимостью менее 100 тысяч рублей: компьютерная техника, оборудование связи, банковское оборудование, сетевое оборудование, бытовая и оргтехника, мебель и предметы интерьера, хозяйственный инвентарь и прочее.

Средства от продажи пойдут на пополнение конкурсной массы для удовлетворения требований кредиторов в максимально возможном объеме. Торги пройдут в форме очных и заочных «электронных» аукционов. 25 сентября 2019 г. в 11:00 мск состоится первый очный аукцион.