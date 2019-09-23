Смольный продлит агротехнический период для проведения земляных работ почти на 3 недели

Правительство Петербурга намерено установить срок окончания агротехнического периода, в течение которого разрешается проводить благоустройство, на 3 ноября. По умолчанию, он длится до середины октября.

Проект распоряжения комитета по благоустройству опубликован на сайте Смольного. В нем говорится, что решение принято в целях исполнения бюджета, а также «в связи с установившимися положительными значениями среднесуточной температуры воздуха».

Как правило, плановая дата начала агротехнического периода — 16 апреля, завершения — 15 октября. Однако, если погода позволяет, его продлевают. В прошлом году окончание перенесли на 2 ноября; в 2017-м его отодвигали неоднократно и в итоге установили на 28 ноября.

Агротехнический период – период времени с температурами грунта и наружного воздуха, позволяющими выполнить работы по восстановлению зеленых насаждений, покрытий, а также иные работы по благоустройству, проведение которых в зимний период невозможно.

За пределами агротехнического периода выполняются работы по первичному восстановлению благоустройства: засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта, а также первичное восстановление покрытий.