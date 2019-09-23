Избиение главного медика УФСИН Петербурга так и не стало покушением. Стальные прутья оценили в три года колонии

Жестоко избившим главного медика УФСИН России по Петербургу и Ленобласти вынесли приговор. Двое на небольшие сроки уедут в колонию, третий фигурант отделался условным сроком.

О вынесении приговора 23 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города. Невский райсуд признал Альберта и Владимира Бахлиных виновными в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью, Андрея Белова — в пособничестве в совершении этого преступления.

Фигуранты вину признали и хотели примириться с потерпевшим, но суд отказал. Дело назначалось к слушанию в особом порядке, но позже подполковник УФСИН Бадрудин Дамаданов передумал и, так как ему не возместили ущерб, попросил суд изменить квалификацию на покушение на убийство. Этого не произошло. Дело слушалось в общем порядке.

Троюродные братья получили реальные сроки: Альберт – 3 года 2 месяца общего режима, Владимир, ранее осуждавшийся, – 3 года строгого режима.

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Белову назначено 2 года условно. Также фигуранты должны возместить 900 000 рублей ущерба.

Напомним, преступление было совершено без малого два года назад — в ноябре 2017-го. На главного медика петербургского УФСИН напали возле его дома на улице Дыбенко. Бадрудина Дамаданова больше десятка раз ударили металлическими прутьями, пробив голову и повредив руки и ноги. Только благодаря крепкому здоровью подполковник смог выжить. Следственный комитет расследовал дело о покушении на убийство по найму: на автомобиле жертвы нашли GPS-маячок, установленный незадолго до нападения. Но потом дело переквалифицировали на банальное избиение. Преступление осталось без мотива.