В Ленобласти раскрыто убийство петербургского скульптора. Жертва должна была многим, казнь обошлась заказчику в 50 тысяч долларов

Следственный комитет Ленобласти обыскивает три загородных дома во Всеволожске у предполагаемого заказчика убийства ресторатора и скульптора Михаила Долгополова. Еще в апреле он пропал в центре города, а под Гатчиной нашли пулю, которую выпустили в него. Версия следствия – расправа за долги.

Как сообщает издание 47news, утром 23 сентября оперативники Управления уголовного розыска пришли с обысками в три дома во Всеволожске. Мероприятия идут по уголовному делу, возбужденному в конце апреля этого года Следственным комитетом Ленобласти по статье «Убийство».

Фото из "Инстаграма" Михаила Долгополова

История началась 18 апреля этого года, когда 47-летний ресторатор Михаил Долгополов вышел из своей сырной лавки на улице Белинского, сел в чей-то «Форд» и больше не отвечал на телефонные звонки. Уже 19 апреля, установив последнюю локацию его мобильника, уголовный розыск приехал в арендованный коттедж в деревне Вайя под Гатчиной. При осмотре дома было найдено окровавленное постельное белье, а из деревянной стены извлечена пуля от «ТТ». Коттедж оказался снят с помощью паспорта на несуществующего человека, а номер автомашины «Форд», на котором Долгополова туда довезли, также оказался поддельным.

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Что касается личности Долгополова, то примерно с 2005 года он занимался модными барами и ресторанами, участвовал во всевозможных арт-выставках, дизайнерских проектах, был в гуще светского движения. Например, в глянцевых изданиях можно найти его фотографии с модельером Валентином Юдашкиным. Инстаграм Долгополова доходчиво показывает его увлечение скульптурой. В 2018 году «Собака.ру» анонсировала открытие его сырных лавок с итальянскими деликатесами. Именно от одной из них его забрали те, кого наняли для расправы.

Заметим, что последние пару лет дела Долгополова шли неважно, он многим был должен и постоянно занимал деньги.

По информации «Фонтанки», сегодня, 23 сентября, Следственный комитет проводит итоговые обыски. По версии следствия, они пришли к заказчику. Пока нашему изданию известно, что это петербургский бизнесмен. Что касается исполнителей, то, скорее всего, они уже задержаны, так как собеседник в ГУ МВД сказал нашему журналисту такую фразу: «Поверьте, они под контролем, и ваши новости им точно не повредят».

«Фонтанке» известно, что в материалах дела имеются доказательства, говорящие о том, что убийцам было заплачено 50 тысяч долларов. Последнее указывает на уровень заказчика, а, может быть, и на масштаб долга Долгополова.

Также по словам сотрудника Следственного комитета «Фонтанке» стало известно, что наемники хитростью вывезли Долгополова под Гатчину, а внутри дома ничего от него не требовали, а сразу застрелили. «Фактически это была казнь», – поделился сотрудник.

«Фонтанка» узнает подробности.