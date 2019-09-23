«Это прихожане предложили». С маски-шоу отметили в Петрозаводске церковный праздник

Празднование перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петрозаводске украсили люди в камуфляже со служебными собаками. Прямо перед кафедральным собором Александра Невского силовики показали навыки обезвреживания вооружённых преступников, а местные казаки – как умеют пользоваться шашками. Фотографии необычного торжества представителей РПЦ очевидцы опубликовали в соцсетях в понедельник, 23 сентября.

В местной епархии «Фонтанке» пояснили, что впервые в 2019 году на церковных торжествах демонстрировали оружие, собак и навыки силовиков.

«Это у нас впервые. Да, были кинологи и люди в масках. Показательные выступления. Почему это появилось сейчас, даже не могу объяснить. Прихожане предложили, и всё. Не наша сторона. Насколько этот эксперимент оказался удачным, пока не могу сказать», – пояснил помощник владыки, отец Константин.

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За умением обезвреживать человека с огнестрельным оружием и размахивать шашкой в том числе наблюдали дети, кадеты местных корпусов.

«Для пользы духовно-патриотического воспитания молодежи, на благо Отечества и вящего прославления небесного покровителя города Петрозаводска была учреждена ежегодная именная стипендия в честь святого благоверного князя Александра Невского в размере пяти тысяч рублей из средств кафедрального собора г. Петрозаводска», – уточняет сайт карельской епархии.