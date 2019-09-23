«Аквилон Инвест» объявил о покупке земельного участка в Невском районе

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» приобрел земельный участок на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Здесь застройщик планирует построить более 90 тысяч кв.м. недвижимости в сегменте «комфорт».

На участке 24 тысяч кв.м «Аквилон Инвест» планирует реализовать проект комфорт-класса, включающий жилую и коммерческую недвижимость, а также объекты социальной инфраструктуры. В настоящий момент завершается разработка проекта, начать строительство и реализацию квартир планируется в 4-м квартале 2019 года.

«Мы видим большой потенциал территории для развития новых жилых кварталов и общественных пространств. Уже сегодня эта часть Невского района активно преображается, здесь одновременно появляется новая социальная, торговая и развлекательная инфраструктура. Особые преимущества локации – близость к Неве и транспортным артериям города», – отметил Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

В районе строительства будущего жилого квартала от «Аквилон Инвест» уже работают 3 детских сада, 2 школы, поликлиника, несколько десятков магазинов, кафе, спортивная студия в 5-10 минут ходьбы. В десяти минутах езды – крупные торгово-развлекательные центры. Около 20 минут займет дорога от будущего комплекса до станций метро «Ломоносовская» или «Улица Дыбенко», 5-7 минут – до въезда на КАД, всего около 5 минут понадобится жителям, чтобы дойти до Октябрьской набережной.

Справка о компании «Аквилон Инвест»