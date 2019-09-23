Двое выясняли отношения возле бара на Кременчугской. Один применил чужой пистолет

Двое молодых людей оказались в больницах после случайной встречи возле бара в центре Петербурга. Стрелявшего медикам передали полицейские.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию о драке и выстрелах возле 9-го дома по Кременчугской улице сообщили очевидцы около десяти часов вечера 22 сентября. Конфликт между 25-летним туристом из Саратова и 30-летним петербуржцем начался со слов, зацепились молодые люди на улице. Вскоре местный житель достал травматический пистолет и четырежды выстрелил в сторону саратовца. Того забрала карета скорой помощи еще до приезда полиции, с петербуржцем сперва общалась полиция, но он тоже оказался не в самом хорошем состоянии и был госпитализирован.

Стрелявшему придется объяснять не только ранения на теле приезжего, но и откуда у него пистолет, оформленный, судя по всему, на постороннего для него человека. Судя по странице стрелка в соцсетях, он регулярно бывает в клубах, а свою любовь к стрельбе демонстрирует на любительских пейнтбольных матчах.