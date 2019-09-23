«Интурист»: Банкротство Thomas Cook не затронет наших клиентов

Отдых клиентов «Интуриста» не омрачится из-за новостей о ликвидации владельца оператора британской компании Thomas Cook. В самой компании ждут ясности с процедурой банкротства.

«Мы операционно независимы от Thomas Cook, у нас отдельный контрактинг, своя принимающая сторона. Туристы летают на отдых и возвращаются, их это никак не затронет», — в разговоре с «Интерфаксом» 23 сентября сообщил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

О том, что Thomas Cook не смог договорится с кредиторами и заявил о ликвидации, «Фонтанка» уже писала. За границей это сообщение с ужасом встретили 600 тысяч человек, из них только порядка 160 тысяч – подданные Британии.

По данным Ассоциации туроператоров России, в декабре 2018 года стало известно, что Thomas Cook выкупил все акции туроператора «Интурист». А 22 марта 2019 года на сайте компании Thomas Cook Group появилось официальное подтверждение сделки с туроператором «Библио Глобус» по покупке 30% компании. Сделка должна была совершаться поэтапно и завершиться в 2020 году. Сообщений о завершении сделки в дальнейшем не поступало.

Вчера, как писала «Фонтанка», стало известно о проблемах у туристов последнего оператора с заселением в Турции.