Он посещал кладбище. В деле о фотографиях политиков и журналистов на могилах в Петербурге появился первый подозреваемый

В Петербурге задержан активист движения «Агит Россия» Павел Иванкин по подозрению в надругательстве над телами умерших. Так полиция квалифицирует расклейку фотографий политиков и журналистов на Смоленском кладбище.

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, Иванкин задержан на двое суток в качестве подозреваемого. В Василеостровское УМВД его доставили после обыска в квартире, где сотрудники Центра «Э» нашли и изъяли ноутбуки, принтер, мобильные телефоны, банковские карты, листовки против Александра Беглова, куртку и кроссовки.

Главным доказательством причастности 36-летнего Иванкина к акции, по данным «Фонтанки», полиция считает камеры видеонаблюдения. Якобы опознанный по одежде и внешности активист посещал Смоленское кладбище 19 сентября. Вечером того дня на крестах и надгробиях нашли бумажные портреты, в которых сотрудниками Центра «Э» опознаны Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, Елена Мизулина, Евгений Пригожин, Александр Беглов, Сергей Собянин, тележурналисты Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, артист Тимати. Оснащение могил фотографиями этих лиц сочтено надругательством над телами умерших и местами их захоронения. Уголовное дело возбуждено по статье 244 УК.

Еще два человека остались в деле свидетелями. Это активисты «Агит России» 35-летний Григорий Кудрявцев и 33-летний Андрей Жексимбаев.

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Движение «Агит Россия» отрицает причастность к акции.

«Акция послужила предлогом для произвольного уголовного преследования участников движения. Она должна расцениваться как попытка дискредитировать «Агит Россию». Кто в этом заинтересован – догадаться несложно», – говорится на странице движения в соцсети «ВКонтакте».