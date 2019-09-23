В Киришах полтора часа горела нефтеперерабатывающая установка. Это засняли очевидцы

Спасательные службы смогли ликвидировать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф» в Киришском районе.

«В 8:44 был ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф», – сообщает 23 сентября издание 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти.

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В ведомстве рассказали, что «факельное горение» в 90 квадратных метров не представляло угрозы для близлежащих зданий и людей. Для тушения пожара, который был зафиксирован в 7:15 утра, были привлечены 20 единиц техники и 70 спасателей. Пострадавших нет.

Местные жители отметили, что из-за открытого пламени в районе печи №5 над городом поднялся огромный столб дыма. Руководство завода прибыло на место.