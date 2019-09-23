Вопросы официанту дома отдыха «Театральный» под Петербургом задавали, привязав в лесу. Взять было нечего, кроме двух телефонов

Следствие в Курортном районе вменяет двум жителям Петербурга групповой разбой с применением насилия после того, как они прокатили в багажнике ВАЗа и привязали в лесу знакомого официанта.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 23 сентября, потерпевший сам обратился в полицию спустя более чем сутки после ночи в лесу. По его словам, он трудился официантом в доме отдыха «Театральный» на территории поселка Молодежное, когда вечером 20 сентября к нему на работу внезапно пришли двое отдаленно знакомых ему молодых людей. Один, 24-летний, как и сотрудник «Театрального», живет в том же поселке, второй, его ровесник, приехал на курорт из Парголово.

Официанта отвели в комнату №4, на некоторое время там заперли, после чего затолкали в багажник «Лады» и отвезли в лес. Там у него отобрали два телефона и одеждой привязали к дереву. На этом общение было окончено, около трех часов ночи официант сам отвязался и пошел искать способы добраться до дома – с природой он общался в районе поселка Песочный, примерно в 50 км от места работы.

В полицию потерпевший обратился примерно через сутки, назвав имена и фамилии обидчиков. Тех задержали, подняли историю судимостей (а оба привлекались за кражи), и возбудили в их отношении уголовное дело. Телефоны вернули официанту.