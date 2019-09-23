Россия выделит деньги на модернизацию вооруженных сил Абхазии

Президент Путин одобрил предложение правительства о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации России 23 сентября.

«Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазией о финансировании расходов на модернизацию Вооружённых сил Республики Абхазия», — указывается в распоряжении, которое цитирует RT.

В августе телеканал «Звезда» сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы сотрудничества со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией.