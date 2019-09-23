Начальника отдела Красносельской администрации привезли в полицию. Под утро ему привиделись террористы с зарином

Тревожная информация поступила ранним воскресным утром 22 сентября в дежурную службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по телефону «112». Принявший заявку сотрудник, наверное, вздрогнул, услышав слова «террористы» и «зарин».

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), нетривиальный звонок с мобильного телефона раздался в 05:30. Прозвучавший текст был примерно таким: «На кафе DEL MAR напали террористы, более 50 человек, и применили отравляющее вещество – зарин». Уже через четыре минуты следственно-оперативная группа была у ресторана с караоке на улице Туристской, 34. Террористов и следов ядовитых паров не нашли, зато нашли 40-летнего Алексея Русиева. Вместо оружия у него были при себе два мобильных телефона — свой и жены, с которыми мужчину повезли в 53 отдел полиции.

Житель Красного Села изобличен в совершении звонка по «112». Уголовное дело пока не возбуждено. Наверняка сотрудники полиции удивились, увидев место работы задержанного и должность – начальник отдела бухгалтерии и отчетности администрации Красносельского района.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела