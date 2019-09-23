Китайские СМИ: С-500 может сбивать метеориты

Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» российского производства рискуют оказаться лучшими в мире, поскольку позволяют уничтожать не только любые типы современных летательных аппаратов, включая крылатые ракеты, беспилотники, сверхбыстрые баллистические орудия и заатмосферные гиперзвуковые самолеты, но даже перехватывать метеориты. Об этом в понедельник, 23 сентября, со ссылкой на китайскую газету Sina сообщает Regnum.

Китайские журналисты намекают, что знаменитый челябинский метеорит, который прилетел на землю 15 февраля 2013 года, мог разрушиться не самостоятельно.

«В социальных сетях это происшествие назвали «чудом работы С-500», потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала», — пишет Sina.

Комментируя менее фантастические особенности С-500, издание отмечает, что новый ЗРК сможет вести огонь сразу по десяти целям на расстоянии 500 км. Комплекс дополнительно оснащен радиолокационной станцией нового типа, увеличивающей на 150—200 километров дальность обнаружения противника.

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В июне 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что новейшая российская система ПВО-ПРО С-500 «Прометей» находится в состоянии готовности к серийному производству. 30 июня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что ЗРК уже пошла в серию. Он отметил, что комплексы строятся для армии и в ближайшее время их не будут продавать в другие страны «ни за какие деньги». Об экспорте Чемезов готов задуматься только после постановки С-500 на вооружение.

ЗРК «Прометей», кроме поражения аэродинамических целей, в том числе гиперзвуковых крылатых ракет, способна уничтожать спутники на низкой орбите и космические средства поражения.