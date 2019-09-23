Нефть дорожает до $65 за баррель марки Brent

Цены на нефть в понедельник, 23 сентября, растут на новостях о новом витке напряженности в отношениях США и Ирана после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. На настроения торговых площадок влияет сомнение, что королевство сможет быстро восстановить добычу до уровней, которые были до атаки беспилотников, цитирует «Интерфакс» агентство Bloomberg.

К 8:25 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали больше чем на 1% (на $0,7), до $64,98 за баррель. В пятницу, напротив, цена контрактов снизилась на 0,2% (на $0,12), до $64,28 за баррель.

На электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже к этому же времени ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали так же на 1% (на $0,62), до $58,7 за баррель. В пятницу техасская лёгкая нефть дешевела на 0,17% (на $0,1), до $58,09 за баррель.

«До полного восстановления добычи Саудовской Аравией цены на нефть продолжат расти на опасениях усиления геополитических рисков, – отметил аналитик HI Investment Corp Уилл Юн. – Тем не менее вряд ли мы увидим войну или военную конфронтацию».

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На прошлой неделе МИД Ирана заявил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара по исламской республике со стороны американских или саудовских военных. Тегеран «не хочет вступать в военный конфликт», но намерен защищать свою территорию. Заявления о причастности Ирана к ударам по саудовским нефтяным объектам в Тегеране назвали «выдумкой».

В пятницу Вашингтон объявил о введении новых санкций в отношении Ирана. По санкции попал Центробанк Ирана, Национальный фонд развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co.

Атака беспилотников на крупные объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. В Вашингтоне и Эр-Рияде не верят в то, что за терактами стоят йеменские повстанцы-хуситы, которые ранее взяли на себя ответственность за атаку.

Рост цен на нефть всего на $1 даёт российскому бюджету дополнительную прибыль в 2 млрд долларов, ранее поясняли «Фонтанке» эксперты.

«Прямой эффект повышения цен на нефть на $ 1 доллар за баррель – рост доходов федерального бюджета на 2,1 млрд долларов в годовом выражении за счет роста поступлений от налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины на нефть. Но рост цен приводит также к укреплению рубля (хотя благодаря бюджетному правилу это влияние и снизилось); с учетом этого эффекта дополнительные бюджетные доходы на 1 долл./барр. роста цен будут примерно на 10–12% ниже, в районе 1,85–1,9 млрд долл.», – подсчитал член Экономической экспертной группы Илья Прилепский