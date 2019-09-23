В хостеле на Фонтанке перебрали с высотой. Постоялец крайне неудачно упал с кровати

В шоковую реанимацию Мариинской больницы доставлен постоялец хостела Woody Backpacker Party на набережной Фонтанки, 20. Он упал с кровати третьего яруса и отбил себе жизненно важное.

Как стало известно «Фонтанке», пациента привезли скорой помощью около трех ночи 23 сентября в крайне тяжелом состоянии. Он находился в сознании и сообщил врачам, что травмы получил при падении с четырехметровой высоты, на которой расположен третий ярус.

Мужчине диагностировали ушиб сердца, открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, перелом костей черепа.

С кровати 39-летний постоялец упал, по предварительным данным, по собственной неосторожности. Он был нетрезв.

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К проверке хостела подключилась полиция.