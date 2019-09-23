Посетителя «Галереи» увезли по скорой после драки с охранниками. Причиной сломанной челюсти стала кепка

Обстоятельства драки в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге устанавливает полиция. Мужчина оказался доставлен по скорой в больницу после стычки с охраной ТРЦ. По свидетельству очевидцев, причиной конфликта стала неоплаченная кепка.

Фото и видео из «Галереи» с комментариями очевидцев появились в соцсетях после полуночи 23 сентября. Как утверждают авторы поста, накануне вечером двое мужчин были избиты охраной торгового комплекса. Якобы один не снял с головы кепку из H&M, оплатив другие покупки, и так и пошел на выход. По утверждению посетителей, избивали парочку жестоко: у одного оказалась сломана челюсть, его увезли по скорой, которую вызвала наблюдавшая сцену женщина. «Судьба второго неизвестна», – отметили пользователи.

В ГУ МВД РФ по городу и области подтвердили, что сначала узнали о конфликте в ТРК от обратившейся женщины.

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«На место прибыли сотрудники полиции, которые доставили в отдел одного из участников конфликта. От мужчины было принято заявление о том, что у них (заявитель и его знакомый) произошел конфликт с охранниками ТРК, в ходе которого последние применили к ним физическую силу», – отметили в пресс-службе.

Второго избитого, мужчину 30 лет, увезли в больницу, откуда отпустили после оказания первой помощи. О зафиксированных травмах медики телефонограммой сообщили в полицию. Пока по делу ведется проверка.

«Устанавливаются все лица, участвующие в конфликте, а также причины его возникновения», – подчеркнули в главке.

«Фонтанка» запросила комментарий у представителей «Галереи».