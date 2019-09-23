«Были спасены сотни тысяч жизней». МИД России подвергся критике в Сети за очередной пост о пользе пакте Молотова — Риббентропа
Внешнеполитическое ведомство после публикации в начале сентября архивных документов Минобороны России о пакте Молотова — Риббентропа к 80-летней годовщине со дня его подписания несколько раз выступало на своих официальных ресурсах в Сети с утверждениями, что документ стал дипломатической победой Советского Союза. Последнее сообщение на эту тему «ВКонтакте» к утру 23 сентября стало вирусным. Его обсуждают, ругают, поддерживают
«СССР никогда не был союзником гитлеровской Германии», — начинается пост. Затем в нем говорится, что подписание пакта Молотова — Риббентропа, который называется просто договором о ненападении, «было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором».
И утверждается, что благодаря этому война началась «на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней».
Под постом уже набралось порядка тысячи комментариев, под сотню перепостов и всего две сотни лайков. На сообщение отреагировали не только пользователи «ВКонтакте». Так, в своем телеграм-канале главред «Эха Москвы», издатель исторического журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов заявил: «Будем делать следующий номер Дилетанта про секретные протоколы пакта Молотов — Риббентроп. Задолбали».
Справка:
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был заключен 23 августа 1939 года в Москве министрами иностранных дел двух стран Иоахимом фон Риббентропом и Вячеславом Молотовым. Страны договорились не нападать друг на друга и в случае вторжения в одну из них другого государства держать нейтралитет. Кроме того, договор имел «секретный дополнительный протокол» о разграничении «сфер влияния» в Восточной и Юго-Восточной Европе. Предусматривалось, что в случае войны Германии с Польшей немецкие войска смогут продвинуться до так называемой линии Керзона, остальная часть Польши, а также Финляндия, Эстония, Латвия и Бессарабия признавались «сферой влияния» СССР. Согласно условиям протокола территория Польши должна была быть разделена. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия вторглась на территорию Польши.
В западной историографии устоялось мнение, что подписание соглашения было ошибкой.