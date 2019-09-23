«Были спасены сотни тысяч жизней». МИД России подвергся критике в Сети за очередной пост о пользе пакте Молотова — Риббентропа

Внешнеполитическое ведомство после публикации в начале сентября архивных документов Минобороны России о пакте Молотова — Риббентропа к 80-летней годовщине со дня его подписания несколько раз выступало на своих официальных ресурсах в Сети с утверждениями, что документ стал дипломатической победой Советского Союза. Последнее сообщение на эту тему «ВКонтакте» к утру 23 сентября стало вирусным. Его обсуждают, ругают, поддерживают

«СССР никогда не был союзником гитлеровской Германии», — начинается пост. Затем в нем говорится, что подписание пакта Молотова — Риббентропа, который называется просто договором о ненападении, «было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором».

И утверждается, что благодаря этому война началась «на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней».

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Под постом уже набралось порядка тысячи комментариев, под сотню перепостов и всего две сотни лайков. На сообщение отреагировали не только пользователи «ВКонтакте». Так, в своем телеграм-канале главред «Эха Москвы», издатель исторического журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов заявил: «Будем делать следующий номер Дилетанта про секретные протоколы пакта Молотов — Риббентроп. Задолбали».