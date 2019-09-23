Мужчина пострадал при ночном пожаре в Купчино

Пожарные расчеты быстро справились с возгоранием, которое после полуночи 23 сентября перебудило многоквартирный дом во Фрунзенском районе Петербурга. Хозяин квартиры надышался дымом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в квартире дома 5, корпус 2, по Малой Бухарестской улице в дежурную службу поступило около 0:10. В однокомнатной квартире горела обстановка на площади 10 квадратных метров. В 00:37 силами трех пожарных расчетов и 12 человек пожар был ликвидирован.

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.