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Происшествия
23.09.2019 09:05
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Мужчина пострадал при ночном пожаре в Купчино

Пожарные расчеты быстро справились с возгоранием, которое после полуночи 23 сентября перебудило многоквартирный дом во Фрунзенском районе Петербурга. Хозяин квартиры надышался дымом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в квартире дома 5, корпус 2, по Малой Бухарестской улице в дежурную службу поступило около 0:10. В однокомнатной квартире горела обстановка на площади 10 квадратных метров. В 00:37 силами трех пожарных расчетов и 12 человек пожар был ликвидирован.

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

 

 

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