На «Кинефе» факелом горит технологическая установка. Площадь пожара — почти 100 квадратов

Технологическая установка горит на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленобласти. Площадь пожара составляет почти сто квадратов.

Подробности происшествия на «Кинефе» утром 23 сентября приводит 47news. В МЧС информацию о происшествии получили в 7.15. Горит технологическая установка – факельное горение распространилось на площадь в 90 квадратных метров.

Огнеборцы заверяют, что угрозы для близлежащих зданий нет.

Никто не пострадал.

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С огнем борется более 20 единиц техники и более 70 спасателей.