Qwerty больше не актуально. Эксперты создали новый список самых небезопасных паролей

«Умные» гаджеты не спасают неумных хозяев от взлома. Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании гаджетов и сетевых устройств.

Как сообщают 23 сентября РИА Новости, в компании создали «приманку» для злоумышленников, имитировавшую сигнал устройства из Сети – роутеров, камер или других гаджетов. Когда взломщики пытались получить к ним доступ, компания получила список паролей и логинов, комбинации которых использовались чаще всего.

Чаще всего – в 25,6% случаев при подборе хакеры оставляли поля логина и пароля пустыми. Следующими по популярности стали комбинации, которые устанавливаются еще при производстве – это комбинации «admin/QWestM0dem» и «admin/airlive» (24%). При этом на третьем месте (23,4%) оказались стандартные сочетания «admin/admin», «support/support» и «root/root».

По мнению специалистов Avira, проблемы с небезопасными паролями по большей части связаны с производителями гаджетов, а не с пользователями, которые ленятся менять стандартные комбинации. Так, обычные люди зачастую не задумываются об угрозе хакерских атак, считают в компании.