В Петербурге умер легендарный всадник ХХ-го века

Один из легендарных всадников XX столетия умер в Петербурге. Ивану Кизимову был 91 год.

О кончине именитого советского спортсмена, конника, сообщила Федерация конного спорта России. Ивана Михайловича не стало 22 сентября.

Кизимов – двукратный чемпион Олимпийских игр в выездке, чемпион мира, многократный призёр чемпионатов Европы, 7-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. После Игр в Монреале в 1976 году он занимался только тренерской работой. Некоторое время работал со сборной СССР. В 2003 году в честь Ивана Кизимова назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.

В 2011 году в Петербурге вышла его книга «Секреты мастерства» — учебное пособие по выездке лошади.