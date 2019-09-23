СМИ: Трамп и Джонсон договорились о торговой сделке

Британский премьер Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп пришли к соглашению о заключении двусторонней торговой сделки. Об этом 23 сентября сообщает Газета.ру со ссылкой на The Sun.

Подробности соглашения пока не разглашаются, но предположительно, они могут быть озвучены на встречах в Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пока журналисты сообщают, что сделка должна быть оформлена к июлю 2020 года. И что она станет крупнейшей торговой сделкой в истории США.