Уж замуж не пойду. Российские невесты «постарели»

В России на восемь лет увеличился средний возраст женщин, вступающих в официальный брак. При этом мужчины остаются традиционны в своих предпочтениях.

Если раньше, цитируют Росстат РИА Новости, среднестатистическая невеста выходила замуж в возрасте 18-24, то сейчас большая часть женщин решается на этот шаг только в 25-34 лет.

Чаще всего брак откладывают из-за желания получить образование, построить карьеру, желания пожить в своё удовольствие, а также из-за отсутствия работы и собственного жилья.

По данным Росстата, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет. А вот популярным брачным возрастом у мужчин так и остается промежуток 25-34 года.

Реклама



В ближайшем будущем в брачный и репродуктивный возраст постепенно начнут вступать поколения, рожденные в начале 2000-х, которых статистически было больше после «ямы» в 1990-х. И как результат уже в следующем году можно ожидать увеличение коэффициентов брачности, полагают эксперты.