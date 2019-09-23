Чиновникам пообещали массовое сокращение в 2020. Пережившим чистку повысят зарплату

О том, что со следующего года в России начнется реформа сферы госуправления с масштабным сокращением госслужащих РИА Новости сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По ее словам, если не сократить штат, что зарплаты чиновников в дальнейшем будут либо индексироваться только на уровень инфляции, либо в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.

Поэтому решено, по словам Нестеренко, часть сотрудников сократить, остальным за их счет увеличить зарплаты.

Реформа пройдет в два этапа. На первом численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократится на 10%, территориальных органов – на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.

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На втором этапе будет меняться структура аппаратов: территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.