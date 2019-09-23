Происшествия
Фото боевых машин ВДВ, разбившихся во время учений «Центр-2019», появились в сети
Снимки БМД с сильными повреждениями были опубликованы в паблике «Авиация» в социальной сети «Вконтакте». Экипажей внутри не было.
На снимках видно, что одна из машин почти практически полностью разрушена от удара о землю, у второй повреждена крыша.
Две боевые машины десанта разбились о землю на учениях «Центр-2019» 20 сентября после десантирования из самолётов «Ил-76». Как писала «Фонтанка», по предварительной версии причиной стала отказ парашютных систем.
В пресс-службе Минобороны РФ 22 сентября сообщили ТАСС, что авария произошла во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области. При столкновении с землей обе машины получили повреждения.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Проверкой будет заниматься комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.