Фото боевых машин ВДВ, разбившихся во время учений «Центр-2019», появились в сети

Снимки БМД с сильными повреждениями были опубликованы в паблике «Авиация» в социальной сети «Вконтакте». Экипажей внутри не было.

На снимках видно, что одна из машин почти практически полностью разрушена от удара о землю, у второй повреждена крыша.

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Две боевые машины десанта разбились о землю на учениях «Центр-2019» 20 сентября после десантирования из самолётов «Ил-76». Как писала «Фонтанка», по предварительной версии причиной стала отказ парашютных систем.

В пресс-службе Минобороны РФ 22 сентября сообщили ТАСС, что авария произошла во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области. При столкновении с землей обе машины получили повреждения.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Проверкой будет заниматься комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.