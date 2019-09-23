Старейшая британская туристическая компания Thomas Cook заявила о ликвидации

Почти двухсотлетняя история старейшей туристической компании в мире, британской Thomas Cook завершена. Фирма объявила о принудительной ликвидации.

Долги компании, носящей имя изобретателя организованного туризма Томаса Кука, на данный момент составляют около 200 миллионов фунтов. Как пишут Риа Новости, по путевкам Thomas Cook за границей находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч – подданные Британии.

До последнего момента компания обсуждала условия реструктуризации долгов с основным акционером Fosun Tourism Group и кредиторами, но переговоры провалились.

Thomas Cook в своей время активно пыталась войти на российски туристический рынок. Так в 2010 году она основала совместной предприятие с российской старейшей туристической компанией «Интурист». А весной 2019 года компания заявила об окончании сделки по покупке туроператора «Библио глобус». Отметим, что как раз накануне туристы этого оператора оказались в щекотливой ситуации в Турции — их просто отказались заселять в номера.