Эксперты: Зарплата растет в Костороме и на Сахалине, но не в Петербурге

Работающие жители Костромской области стали рекордсменами по увеличению зарплаты за первые пол года 2019 года. В Петербурге в это время получали все меньше.

Рейтинг, составленный привлеченными экспертами РИА Новости, свидетельствует о том, что в области-рекордсмене рост составил 14,7 %. Еще в пяти регионах заработная плата увеличилась за тот же период на 9 и больше процентов: в Магаданской область (+11,6%), в Севастополе (+10,9%), на Сахалине (+10,7%), в Кемеровской (+10,7%) и Липецкой (+10%) области.

А вот «отрицательный рост» наблюдался в Астраханской области в феврале и мае, в Ямало-Ненецком автономном округе в марте. В Северной Осетии в феврале. А в Санкт-Петербурге зарплаты ощутимее всего снижались в январе.

Соответственно в Северная столица попала в конец рейтинга с 3,2% прибавкой.

Однако, не стоит расстраиваться, ранее Роструд рапортовал, что по самым высоким зарплатам Петербург входит в первую тройку вместе с Москвой и Красноярским краем.