Водителя фуры на КАД спасли несколько метров. На место ДТП приезжали родные погибших

Стали известны некоторые обстоятельства смертельной аварии на КАД, где легковушка влетела в стоящую фуру. О людях, имевших отношение к этой аварии, рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» и показывает, как выглядит «Туган», побывавший под многотонной машиной.

Погибшие мужчины, водитель 1984 года рождения и пассажир 1966 года рождения, судя по содержимому салона, занимались строительными и ремонтными работами. После ДТП на место приехали их родные: жена пассажира и брат водителя. Первая не смогла как следует рассмотреть тело мужа (и это, если можно так сказать в данном случае, к лучшему), а второй и не стал подходить близко к машине.

37-летний водитель фуры не погиб, хот в соцсетях писали обратное. Он, как выяснилось, встал буквально за минуту до ДТП и отправился устанавливать знак аварийной остановки. Но не успел. Пока шёл мимо длинного полуприцепа, прилетел «Фольксваген» – тормозного пути, напомним, на асфальте не было. Ещё бы несколько метров, и мужчина оказался бы на пути несущегося автомобиля. Удар такой силы был, что фуру сдвинуло на два метра, а силовой бампер «Тигуана» загнуло, как тростинку.

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По данным УГИБДД, 22 сентября около в 10:50 на 26-м километре внутреннего кольце «Фольксваген Тигуан» врезался в стоящую у обочины «Сканию» с полуприцепом, которая остановилась из-за поломки. Погибли двое.