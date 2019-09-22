Начало недели в Петербурге сохранит холодный вектор. Потепления не предвидится

Холодная погода не покинет Петербург в начале рабочей недели. В первые три дня сохранится температура воскресенья. Синоптики обещают нам сухую погоду с переменной облачностью.

По данным Северо-Западного Гидрометцентра, в ночь с 22 на 23 сентября столбики термометров опустятся до двух градусов. Эту тенденцию петербуржцы смогут наблюдать и в последующие дни. В светлое время суток, несмотря на проглядывающее из-за облаков солнце, воздух не прогреется больше чем до 8 градусов.

В среду синоптики обещают дождь.