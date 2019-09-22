На вантовом мосту на КАД начинается ремонт шва. Полосы закрывают почти до зимы
На Большом Обуховском (вантовом) мосту через Нева до конца ноября ограничат движение на внутреннем кольце КАД.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 57-м километре внутреннего кольца (это четырёхполосный участок) закрываются:
- с 23 сентября по 24 октября – переходно-скоростная, первая и вторая полосы;
- с 25 октября по 26 ноября – вторая, третья и четвёртая полосы.
При этом на оставшихся полосах скорость ограничат до 50 км/ч
Ограничение пропускной способности вводится в связи с заменой деформационного шва. Ориентировочный срок, необходимый для полной замены шва, – два месяца. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой». Компания будет работать на объекте круглосуточно в три смены в два этапа: сначала на одной половине проезжей части моста, затем на другой.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание на то, что вопросы ограничения движения обсуждались в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Для минимизации неудобства жителей были проанализированы планы по ремонту объектов улично-дорожной сети города, по которым будет осуществляться объезд этого участка КАД. Это, в первую очередь, путепровод «Нева» и Народная улица, ремонт которых также изначально планировался на сентябрь 2019 года. В итоге, чтобы исключить пересечение графиков ремонта, было решено сократить сроки плановых работ на трассах объезда и сместить начало ремонта на участке КАД на конец сентября.
Справка:
На стадии проектирования моста для восприятия всех деформаций и напряжений был заложен немецкий деформационный шов Maurer-Sohne DS-960. Это уникальная конструкция для дорог Северо-Западного региона, такой устанавливали только на соседнем кольце (его меняли в 2018 году).
В результате планового осмотра состояния деформационного шва на внутренней стороне моста в апреле 2019 года были выявлены дефекты, требующие немедленного устранения. С 27 по 30 апреля по ночам велись работы по восстановлению отдельных элементов конструкции с перекрытием полосы безопасности, первой и второй полосы движения. Для снижения динамических нагрузок на повреждённые конструкции деформационного шва на опоре №13 было введено ограничение для движения грузовых транспортных средств по первой и второй полосам и ограничение скоростного режима до 70 км/ч по всем четырём полосам. В настоящее время эксплуатирующая организация осуществляет постоянный мониторинг технического состояния шва.