«Живите счастливо и не переживайте». Беглов заверил, что многодетные Морозовы не окажутся на улице через 5 лет

Губернатор Петербурга Александр Беглов после публикации «Фонтанки» о многодетной семье Морозовых, которые опасались через 5 лет остаться без подаренной квартиры, отреагировал и успокоил родителей четверни.



«Читаю ваши комментарии, видел беспокойство по поводу семьи Морозовых, у которых родились 4 малыша. Некоторые СМИ посчитали, что квартиру могут через 5 лет забрать. Приятно видеть, что петербуржцы – самые неравнодушные люди», – написал 22 сентября Беглов на своей странице «ВКонтакте».



Градоначальник обратился к Оксане и Виталию и заявил, что закон на их стороне. Через 5 лет срок пользования продлится автоматически, а после 10 лет квартиру можно будет приватизировать.



«Живите счастливо и не переживайте по этому поводу!» – пожелал Александр Беглов.



«Фонтанка» написала о проблеме Морозовых 19 сентября. Молодые родители были обеспокоены тем, что торжественно вручённый им документ не даёт права собственности на квартиру, а значит через пять лет сказка может закончится.

