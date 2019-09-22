В России появилась самая большая в Европе статуя Будды, 30-тонная

Самая большая в Европе статуя Будды Майтреи (Будда Грядущего) открылась в Лагани – втором по величине городе Калмыкии.

Как сообщает 22 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу центрального хурула (храма) «Золотая обитель Будды-Шакьмуни», высота статуи составляет 12,5 метров, вес — 30 тонн, покрыта она золотой краской.

Статуя возводилась на пожертвования жителей республики и верующих. В торжественном открытии приняли участие более 2 тысяч человек.